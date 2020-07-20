En son durakta görüldü! Muğla ayakta 4 gündür Pınar Gültekin'i arıyor!
16 Temmuz Perşembe günü 16.30'da iletişime geçilen ve en son Muğla'ya gelmek için durakta beklerken görülen ve o saatten sonra kimsenin ulaşmadığı Pınar Gültekin için yürekler ağızda...Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Pınar Gültekin için polis ve jandarma arama çalışmalarını sürdürüyor. Herkes gelecek iyi bir haber bekliyor.
27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den gelecek iyi bir haber bekleniyor. En son durakta beklerken görülen ve sırra kadem basan Pınar Gültekin nerede? Genç kız için sosyal medyada da onlarca kişi çağrı yapıyor.
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Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin’den haber alamayan ailesi jandarma ve polise başvurarak yardım istedi.
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Arama çalışmalarının dördüncü gününde henüz bir sonuç çıkmazken, endişeli bekleyiş sürüyor.
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Pınar Gültekin'in annesi ve kardeşi Muğla'ya gelirken, kardeş Sibel Gültekin Sözcü’ye yaptığı açıklamada kız kardeşiyle en son perşembe günü görüştüklerini ve birden telefonunun kapandığı belirttti ve şu ifadeleri kullandı:
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