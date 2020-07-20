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MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt için ihraç talebi

Son dakika gelişmesine göre; MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

Enginyurt, son olarak Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli üzerinden AKP'yi eleştirmiş, AKP’nin MHP’yi yok saydığını dile getirmişti. 

''AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi''
Cemal Enginyurt'un son açıklaması şöyleydi: “Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?”

Bahçeli uyarıyordu
Enginyurt, daha önce bir söyleşisinde ise sert çıkışları nedeniyle Bahçeli tarafından uyarıldığını söylemişti. Enginyurt, “Tabi bu konuda Sayın Genel Başkanımız bazen beni uyarıyor. Sert çıkışlarım sebebiyle. Tabii sert çıkışlarım derken aslında Cumhur İttifakı anlamında. Çünkü ben bazen AK Parti’ye de yükleniyorum bazı yanlışlar gördüğümde, hazmedemediğim şeyler olduğunda. Benim mizacım bu. Yani ben söylemek durumundayım” diye cevap vermişti.

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