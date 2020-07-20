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Avcılar'da kızına tacize tanık olan babanın acı feryadı! Ne olur bu kişiyi tutuklayın

İSTANBUL Avcılar'da 8 yaşındaki kızının tacizine kendi gözleriyle tanık olan babanın feryadı yürekleri sızlattı. Acılı baba yetkililere çağrı yaparak 'Ne olur bu kişiyi tutuklayın' dedi.

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Avcılar'da 8 yaşındaki M.N.A, eve gelerek dışarıda bulunan patates satan kişinin kendisini arabasına çağırdığını ancak gitmediğini söyledi, daha sonra dışarı çıktı. Kızının peşinden çıkan babası, aynı kişinin para vermeyi teklif ederek kızı çağırdığını görünce eline aldığı satırla adama saldırdı. Elinden yaralanan adam kaçtı, hastanede gözaltına alındı. Küçük kızın babası tacizcinin tutuklanması için çağrı yaptı.

Olay nasıl oldu?

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde 15 Temmuz'da meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. 8 yaşındaki M.N.A, evine gelerek dışarıda bulunan patates satan kişinin kendisini arabasına çağırdığını ancak gitmediğini söyledi. Durumu annesine anlatırken evde bulunan babası Yusuf Alp ise pencereden dışarı baktığında evinin önünde seyyar satıcıyı gördü. Hemen mutfağa gidip satır alan Alp, dışarı çıkacağı sırada küçük kız, babasından önce dışarı çıktı. Bu sırada küçük kızı gören seyyar satıcı, para vereceğini söyleyerek aracına bindirmek istedi. Bu anlara tanık olan ve o an çılgına dönen baba Yusuf Alp seyyar satıcıya saldırdı. Elinden yaralanan satıcı, gittiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kızımı arabaya bindirmeye çalıştı

Olayı anlatan Baba Alp, "Kapının önünde oynuyormuş. Bu patatesçi, kızımı arabaya çağırmış. Eve gelen kızım annesine durumu anlatırken benim jeton düştü. Pencereden baktığımda bu kişiyi ve arabayı gördüm. Mutfaktan satır aldım. Dışarı çıkarken kızım benden önce çıktı. Bu sırada seyyar satıcı kızıma, 'Gel arabaya, neden gelmiyorsun' diyerek bir tomar parayı kızıma uzattı. Onu gördüğümde kendimi kaybettim" dedi.

Cumhurbaşkanı ve bakanlara çağrı 

"Elimdeki satırla saldırdım" diyen Alp, "O sırada kolundan yaraladım ve aracı çalıştırıp kaçtı. Benim sesimi duyun. Cumhurbaşkanımdan aile bakanımdan içişleri bakanımdan ricam Allah rızası için tutuklanmasını istiyorum. Kızıma bakarak konuşamıyorum. Yemiyorum içemiyorum. Eşimin yüzüne bakamıyorum. O günden sonra işe de gitmiyorum. Kızımın nöbetini tutuyorum. Daha önceden de benzer olaydan kaydı mevcutmuş. Bu kişinin tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu. 

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