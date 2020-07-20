BIST 119.428
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 401,25
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

AYM, vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu için tarih verdi

CHP'li Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında aldığı hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusunu 23 Temmuz'da karara bağlayacak.

Abone ol

CHP'li Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu 24 Haziran’da AYM 2. Bölümü’nde görüşülmüştü. AYM 2. Bölümü, Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu AYM Genel Kurulu’na sevk etti. AYM’nin takvimine göre Enis Berberoğlu’nun başvurusu 23 Temmuz’da karara bağlanacak.

AYM’nin duyurusu

AYM’nin internet sitesinde karar tarihiyle ilgili şu duyuru yapıldı:

Başvuru; dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

5 yıl 10 ay hapis cezası

Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları davasında, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamaktan” verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'da onanarak kesinleşmişti. Berberoğlu, yargılama sürecinde tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri En son durakta görüldü! Muğla ayakta 4 gündür Pınar Gültekin'i arıyor! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Netflix Türkiye'den çekiliyor denildi! Netflix'ten yeni açıklama
Altının gram fiyatında kritik seviye! 400,5 liradan işlem görüyor
2020 yılı kurbanlık fiyatları açıklandı! İstanbul ve Ankara hesaplı İzmir pahalı
Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'LGBT renkleri' tepkisi
Yeni sezonda maçlar seyircili mi oynanacak? Nihat Özdemir duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Fatmanur Altun'dan HDP'deki istismar iddialarına tepki: Tecavüze karşı sesiniz çıksın
Bursa'da rehabilitasyon merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Çanakkale'de orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor
PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı: Kıyama durma vakti
Büyükbaş hayvan kurbanlık canlı kilo fiyatı 2020
Yorumlar