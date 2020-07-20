AYM, vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu için tarih verdi

CHP'li Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında aldığı hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusunu 23 Temmuz'da karara bağlayacak.

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CHP'li Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu 24 Haziran’da AYM 2. Bölümü’nde görüşülmüştü. AYM 2. Bölümü, Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu AYM Genel Kurulu’na sevk etti. AYM’nin takvimine göre Enis Berberoğlu’nun başvurusu 23 Temmuz’da karara bağlanacak.

AYM’nin duyurusu

AYM’nin internet sitesinde karar tarihiyle ilgili şu duyuru yapıldı:

Başvuru; dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.