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Kazakistan’da bir polis suçluyu yakalamak için 13'ncü kattan atladı

Bir polis memuru, 15 yaşında bir kıza cinsel saldırıda bulunan pedofili zanlısını, 13’ncü kattan atlayarak yakaladı.

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Kazakistan’ın Almatı şehrinde bulunan bir apartmanda 15 yaşında bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine, Bakytzhan Bakirov ve Meyir Nesipbay isimli polis memurları olay yerine gitti.

Polisler olay yerine vardığı sırada pedofili zanlısı Citizen Sh, bulunduğu 15’nci kattan atlayarak koşmaya başladı.

13. kattan atlayan polis, zanlıyı yakaladı

Zanlının kiraladığı 30 metre yükseklikte ve 13’ncü kattaki dairede bulunan Bakirov da şüphelinin ardından atladı. Ayağı kırılarak ağır şekilde yaralanan polis memuru, koşmaya devam ederek Sh’yi yakaladı.

Söz konusu şüpheli aynı zamanda, genç kızın evinden 13 bin pound çalmakla ve 4 yaşındaki erkek kardeşine şiddet uygulamakla suçlanıyor.

“Tek düşündüğüm şey suçluyu yakalamaktı''

Atladığı sırada ağır yaralanan Bakirov, bacağından üç operasyon geçirdiğini belirtti.

“O an tek düşündüğüm şey onu yakalamaktı. Bunun dışında başka hiçbir şey düşünmedim tek amacım suçluyu yakalamaktı.” ifadelerini kullanan Bakirov , ‘cesaret madalyası’ ile ödüllendirildi.

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