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Fatih Terim'e sürpriz yardımcı

Galatasaray'da Fatih Terim, yeni sezonda Selçuk İnan'nın ardından Hakan Balta'yı da teknik ekibe dahil edecek.

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Galatasaray'da Fatih Terim, yeni sezonda teknik ekibini yeniliyor. Selçuk İnan'ı kadroya dahil eden Terim, Hakan Balta'yı da ekibine alıyor.

Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek.

2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim'in yardımcılarından olacak.

Böylelikle Hasan Şaş'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.

Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde, Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak. (TRTSpor)

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