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İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta paniği

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri, caddeyi yaya geçişine kapatarak önlem alırken; bomba imha ekibinin müdahalesi sonrası çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

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İSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, bir dükkanın önündeki şüpheli çantayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi yaya geçişine kapatarak şeritle çevirdi.

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

Yaya geçişine kapatılan cadde, ekiplerin müdahalesi sonrası tekrar normale döndü.

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