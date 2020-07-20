Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon ve Diyarbakır'daki düğünleri örnek göstererek koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti. Bakan Koca, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon'da gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düne arttı. Son 24 saatlik verilere göre; 931 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 220 bin 572'ye yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 508 oldu. 992 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 203 bin 2'ye yükseldi.