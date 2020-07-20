Başakşehir, Katarlılara satılacak mı? Okan Buruk'un hayali Avrupa

Kırmızı Çizgi programında Medipol Başakşehir'in şampiyonluk öyküsü masaya yatırıldı. Başakşehir, Katarlılara satılacak mı? Okan Buruk, nereye gidecek? İşte tüm detaylar...

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık, futbol gündemini değerlendirdi.

Başakşehirin şampiyonluğunun başarısının sırrını anlatan Candaş Tolga Işık, ''Adamlar istikrarlı bir başarı sağladı. Türkiye'de son 4 yıl içerisinde hep şampiyonluk potasında. Şampiyonluk getiren puan ve gol ortalaması var.'' dedi.

Başakşehir Katarlılara satılacak mı?

Göksel Gümüşdağ'la yaptığı telefon konuşmasını aktaran Candaş Tolga Işık, ''Göksel Gümüşdağ diyor ki; 'Biz işe tabiki spor kulübü yönetiyor olarak bakıyoruz ama işin temelinde aynı zamanda bunun bir iş olduğunu düşünüyoruz. Asla kulübü satmak gibi planım yok. İşi daha büyütmek için bu tip görüşmelere sıcağız. Okan Buruk çok büyük faktör. Biz bu yıl tecrübe kazandık. Avrupa'da dosyası olmayan tek kulübüz. Bunun bize kulüp olarak getirdiği finansal bir güç var. Pandemi sürecinde oyuncuların ödemelerine dikkat ettik. Diğer taraftarlardan büyük destek gördük.'

Okan Buruk, üç büyüklerden kime gidecek?

Gelelim Okan Buruk'a. Benim en çok merak ettiği şey. Okan ocaya sordum. Pandemi sürecinden sonra Türkiye'nin büyük camialarından biri ne oldu da havlu attı ve ne oldu da sen tam tersi puan aldın. Okan hoca şunu dedi; 'Avrupa sürecinde çok yorulduk Ara verilmesi bize çok iyi geldi. Pandemi süreci bize iyi geldi. Oyuncuların hiçbir sıkıntısı olmadı. Oyuncularla bire bir ilgilendik. Tedbir alarak tesisleri erken açtık. 1 yıl daha mukavelem var ve hiçbir yere gitmiyorum. Buradan ve şartlardan mutluyum. Gitmeyi istediği bir yer var. Türkiye'de istikrarlı şampiyon bir takım kurmak ardından da Avrupa'ya gidip orada hocalık yapmıyorum.' dedi. Maçtan önce ilk Abdullah Avcı tebrik etmiş. Maçtan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan arayıp herkesi tebrik etmiş. Okan Buruk'un temel olarak söyledikleri bunlar.''

''Okan Buruk farkıyla şampiyon oldular''

Serdar Ali Çelikler ise, ''Başakşehir 6 yıl evvel İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ayrılıp Başakşehir olduğunda 12 milyon euro borçla sadece o da stat arazisi için... 17+12: 29 milyon TL ile kuruldu. Kulübü döndürebilme imkanları koruyarak şirketleşmenin gereklerini yerine getirerek belediyenin desteğini alarak bir yere kadar geldi. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra belediyenin desteğini alamayacağını ve başarılı olamayacağını konuşmuştuk. Ama tam da bir yıl sonra Başakşehir şampiyon oldu. Göksel Gümüşdağ'ın Ankara'da dayıları var ama sahada başarılı olman lazım. Ankara'daki dayılar diğer takımlarda da var. Dolayısıyla Başakşehir güçsüz kulüp değil. Avrupa'da devam eden tek kulüp. Alternatifli kadroları var. Fenerbahçe'nin bıraktığı Mehmet Topal ve Skrtel'le şampiyon oldular. 203 maçın 201 tanesinde oynayan bir Visca gerçeği var. Her maçta oynayan her sene belli bir performans veren bir adam. Okan Buruk farkıyla şampiyon oldular. Okan Buruk da bal var abi. Bugün Göksel Gümüşdağ'ı aradım tebrik ettim. 'Katarlılara satılıyormuşsunuz, sizi o yüzden şampiyon yapmışlar.' dedim. O da dedi ki 'Biz bir şirketiz. Şirket olduğumuz belki hisse satarız fon starız. Bunları hepsi söz konusu olabilir ama bizim ne öyle bir fon durumuz var ne hisse ortaklığı var. Katarlılara satış yok.' dedi. Başakşehir'in Katarlılara satılma durumu yok. Okan bBuruk ve oyuncuları tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Yerli oyuncuların 'yabancı kuralı' isyanı

Yerli oyuncuların kendisini telefonla aradığını belirten Candaş Tolga Işık, şunları söyledi; ''Yabancı meselesiyle ilgili hak etmeyen futbolculara çok para verilecek ama biz yerliler FIFA sözleşmesi yapmıyoruz. Bizim için muhattap Federasyon. Hepimizin alacağı var ama hukuki süreci başlatmıyoruz. Taraftardan, basından yemediğimiz dayak kalmadı. Yabancı futbolcu bir gün geciktiğin FIFA'ya gidiyor ve parasını 3 katı alıyor.' Bunları beni arayan oyuncular söyledi. Bizim yerliler başka işlerle de uğraşıyor. Para konularını Emre, Burak gibi oyuncular üzerinden konuşuyorlar. Yöneticinin kabiliyetsizliğini göstermez. Kaptan başka bir şey demektir. Federasyon, Türkiye'de yönetilen en kötü kurumdur. Yerli bu konuda haksız değiller.''

''Fenerbahçe'nin ekonomik olarak bitmiş''

Fenerbahçe'nin ekonomik olarak bittiğini belirten Serdar Ali Çelikler, ''Fenerbahçe bitmiş. Gustavo'dan indirim istiyorlar, sakat değil. Baldırı çekmesi parayla alakalı. Menajerleri bu yıl makul indirim yapalım ama seneye asla demiş. Fenerbahçe, Vedat Muriç'i 15'i bulursa satar. Gustavo'yu 5 bulursa satar. Ozan Tufan'ı 5-6 bulursa satar. Bunları bulamazsa transfer yapamaz. Şimdi Fenerbahçe'nin 24 milyon euroluk satış yaptığını varsayalım. Bunun sadece 3'te birini 8 milyon eurosunu limitte gösterebiliyorsun. Aynısı diğer takımlar için de geçerli. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bonservissiz futbolculara gitmesi bundan. Fenerbahçe ekonomik olarak son derece sıkışık durumda. Buradan kurtulmanın tek yolu var. O da kendi özel bankalar birliği anlaşmasını yapması. Ona da izin vermiyorlar. Mevcut bankalar birliği anlaşması yaparsa iki yıl sonra bu parayı ödeyemez. Ödemeyemediği zamanda Ali Koç'a 'git' derler. Ya da Fenerbahçe'nin hisselerine el koyarlar. Fenerbahçe'nin seneye 16 tane iyi oyuncuyla kadro kurması lazım. İrfan Can'ı Visca'yı felan unutun.'' şeklinde konuştu.

Trabzonspor şampiyonluğu neden kaçırdı?

Trabzonspor'un şampiyonluğu neden kaçırdığını değerlendiren Candaş Tolga Işık, ''Çok büyük yanlışları var. Başlarına gelen kötülüklerin sebebini başkalarında arıyorlar. Dışarda arama refleksi Trabzon'un önünde engel oldu. Dış etkenlere sonra bakılır. Ama bu olmadan zor.'' dedi.

''Trabzonspor'un medyası olmasaydı şampiyon olurdu''

Serdar Ali Çelikler, ''Trabzonspor'un medyası olmasaydı şampiyon olurdu. Başakşehir'in medyası yok. Gayet de güzel olunuyor. Medyayı baştan sona düşünmek lazım.'' şeklinde konuştu.