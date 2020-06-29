Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı futbola kim bulaştırıyor? TFF Başkanı için bomba iddia

İnternethaber'in youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sezon sonunda seçime gideceği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını en çok futbola sokan kişinin Nihat Özdemir olduğu ortaya çıktı.

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Candaş Tolga Işık, Serdar Ali Çelikler ve Mehmet Ayan'ın yorumlarıyla futbol gündeminin değerlendirildiği 'Kırmızı Çizgi'de önemli konular ele alındı.

Gökhan ve Caner Fenerbahçe'ye gidecek mi?

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün geleceği hakkında konuşan Candaş Tolga Işık, şu ifadeleri kullandı; ''İkisi de henüz bir takımla anlaşmadı. Caner için Fenerbahçe istikameti görünüyor. Şu an imza, anlaşma yok ama o tarafa doğru gidişat var. Gökhan yüzde 60 gitti Fenerbahçe'ye. Kalma ihtimalinde daha fazla. Gökhan'ın gitmesi kalmasından daha güçlü ihtimal. Kalmasından yanayım ama zor görünüyor.

''Novak'ın yedeği Caner kötü mü iyi mi?''

Serdar Ali Çelikler, ise yaptığı açıklamada ''Sağ bek yedeği Gökhan sol bek yedeği Caner. Novak'ın yedeği Caner kötü mü iyi mi? Sağ tarafta Moussa Wague ile Gökhan olur mu olur. Gayet güzel olur. Caner'le Gökhan'ı birinci sağ bek ve sol bek olarak almam. Fenerbahçe'nin sol beki Trabzonspor'dan ayrılacak olan Novak. Sağ bek ise Barcelona'dan kiralık olarak gelecek Moussa Wague.'' ifadelerini kullandı.

''Takozcular 'çıt' çıkartamadılar''

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçta Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında yaşanan olayı değerlendiren Serdar Ali Çelikler, ''Emre bir 'sahtekarlık' yaparak Gökhan'ın oyundan atılmasına neden oluyor. Bütün medya bunu söyledi. Çünkü Emre, Gökhan'a sarı kart görsün diye hareket kani oldu. Emre açıklama gönderdi. 'Gökhan bana vurmadı' diye. 89+23'te Malatya 2-1 öne geçti. Televizyonda ağzı köpürerek sırf Fenerbahçeli futbolcu olduğu için yorum yapanların ifade ettiğine göre 'Emek hırsızı' Emre'nin 10 kişi bıraktığı Malatya, 1-0 yenikti. 89+48'de 2-2 oldu. 90+5'te 3-2 oldu. Yemeseydin abi. Velev ki Emre hatalıdır. Emek hırsızlarının Allah belasını versin diyen yorumcular oldu. Allah büyük. Bir gün sonra Ömer Bayram'la Mahmut Tekdemir mücadeleye girdiler. Faul yok Ömer kendini yere bıraktı hakem Mahmut'a sarı kart gösterdi. İki pozisyon arasında ne fark var. Ama takozcular 'çıt' çıkartamadılar. Mahmut cezalı duruma düştü. Başakşehir'in şansızlığı Fenerbahçe ile yarışmamasıdır.'' dedi.

''Cumhurbaşkanı'nın adını en çok futbola sokan Nihat Özdemir'dir''

Futbolla siyasetin iç içe geçmesini ele alan Candaş Tolga Işık, ''Cumhurbaşkanı'nın adını en çok futbola sokan Nihat Özdemir'dir. En çok sokan o. Diğerleri oradan buradan sokuyorlar. Salgın açıklaması yapıyor orada bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı var. Rahmetli hasan Doğan, Erdoğan'a en yakın isimdi. Ama bunların hepsinden daha adamdı. Adildi, düzgündü, dürüst adamdı. Erdoğan'a yakındı ama suistimal etmedi. Rıdvan Abi'nin yorumuna katılıyorum ama eksik buluyorum. Önce bu lafı TFF Başkanı'na söyleyeceksiniz. Cumhurbaşkanı'na yapılan haksızlıktır.'' açıklamasında bulundu.

''Nihat Özdemir seçime gidecek''

Nihat Özdemir'in sezon sonunda seçime gideceğini iddia eden Çelikler, ''Benim duyduğum, bambaşka bir yerden böyle bir bilgi geldi. Sezon sonunda görevi bırakacak. 2. ve 3.Lig Ağustos'ta oynanmaz. İddaa için isteniyor. İsteyen Yıldırım Demirören'dir. beIN Sports, yüzde 30 indirim istiyor. Ya ayıptır. Topçuyu düşünün biraz. Ne zaman, tatil yapacaklar, ne zaman dinelecekler. Giderayak kıyak yapmayın bunlara. Temmuz sıcağında oynanmaz katliamdır bu. Tescil et gitsin. İddaa yüzünden oynamak istiyorlar. Türkcell ve Vodafone bir olur bu parayı verir. 15 Ağustos'ta lig başlamaz. Bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

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