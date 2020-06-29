Şeyh Said paylaşımı olay oldu! HDP Kürtçe mesaj attı ortalık karıştı

HDP, Cumhuriyet döneminin ilk bölücü isyanlarından birini başlattığı için idam edilen Şeyh Said'i "saygı" ile andı. HDP gibi bazı muhafazakar gazete ve gazeteciler de Şeyh Said'e sahip çıkınca sosyal medyada kıyamet koptu...

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Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bölücü ayaklanma başlattığı için 1925 yılında idam edilen Şeyh Said ölüm yıldönümünde ilginç kesimleri bir araya getirdi. HDP, Şeyh Sait'e yine sahip çıktı ve sosyal medya hesabından Şeyh Sait ve adamlarını "saygı ile" andı. HDP gibi bazı muhafazakar isimlerin de Şeyh Said'e sahip çıkması sosyal medyada büyük tepki gördü.

HDP'den yapılan açıklamada, "Şeyh Said ve 47 mücadele arkadaşının İstiklal Mahkemesi tarafından 29 Haziran 1925’te Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda idam edilmelerinin üzerinden 95 yıl geçti. Katledilişlerinin yıldönümünde Şeyh Said ve 47 yoldaşını saygıyla anıyoruz" denildi.

Sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla dikkat çeken gazeteci Fatih Tezcan da Twitter hesabından Şeyh Said'e sahip çıktı ve Tüm Müslümanları Şeyh Said'e sahip çıkmaya çağırdı. Tezcan paylaşımında "Türk Ordusu’na sızan Kemalist Terör Örgütü’nün şehid ettiği Şeyh Said’i rahmetle anıyorum. * Müslümanlar’ın aynen bu dili kullanmalarını tavsiye ediyorum. Andığımız şehid kadar cesur ve mücahid olmadıktan sonra yalandan rahmet okumanın anlamı yok! Yoksa anmayın es geçin daha iyi!" dedi.

Anmalara sosyal medyadan tepki...

Akit gazetesi de Şeyh Said anmalarını haberleştirince sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. İşte o tepki tweetlerinden biri...