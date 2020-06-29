ABD'de kan donduran görüntü! Lüks malikanelerinden silahlarla çıkıp...
ABD'de ırkçılık karşıtı gösterilen sürerken, Missouri eyaletinin St. Louis şehrindeki eylemde dehşete düşüren anlar yaşandı! Avukat olan bir çift lüks malikanelerinden çıkıp göstericilere silah çekti... O anlar kameralara yansıdı...
ABD'de ırkçılık karşıtı gösteriler hız kesmeden sürerken, zaman zaman tüm dünyayı ayağa kaldıran görüntüler de ortaya çıkıyor. Dün de onlardan birisi yaşandı. Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde gerçekleşen eylemde yaşanan inanılmaz olay dünyayı ayağa kaldırdı. Avukat olan bir çift lüks malikanelerinden çıkıp göstericilere silah çekti... O anlar kameralara yansıdı...
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St. Louis'de yaşayan avukat bir karı koca evlerinin önünden geçen protestocu grubu ellerindeki uzun namlulu tüfek ve silahla tehdit etti.
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Patty and Mark McCloskey isimli karı kocanın St. Louis'de avukatlık yaptığı öğrenildi.
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Patty and Mark McCloskey evlerinin önünden geçen grubu görünce silahlarını kapıp dışarı fırladılar ve silahlarını doğrultup tehdit ettiler.
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