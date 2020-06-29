ABD'de kan donduran görüntü! Lüks malikanelerinden silahlarla çıkıp...

ABD'de ırkçılık karşıtı gösteriler hız kesmeden sürerken, zaman zaman tüm dünyayı ayağa kaldıran görüntüler de ortaya çıkıyor. Dün de onlardan birisi yaşandı. Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde gerçekleşen eylemde yaşanan inanılmaz olay dünyayı ayağa kaldırdı. Avukat olan bir çift lüks malikanelerinden çıkıp göstericilere silah çekti... O anlar kameralara yansıdı...