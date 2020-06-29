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Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti

Spor salonunda yaptığı antrenmanı sosyal medya hesabından paylaşan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti.

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Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatya spor ile karşılaşan Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, uzatma dakikalarda attığı 2 golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Sarı lacivertli takım bugünü izinli geçirirken, maçın kahramanı Ozan, antrenmanlarına spor salonunda devam etti. Bireysel performans antrenörü Umut Özalp, sosyal medya hesabından 25 yaşındaki oyuncunun salonda çalışırken görüntülerini paylaştı.

Milli futbolcunun kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünde de yer alan görüntülerde bacak kasları dikkat çekti.

Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti

Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti

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