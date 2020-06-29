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HABER /  DÜNYA

Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz’da açıyor

Anadolu Ajansı

YUNANİSTAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı tuttuğu Türkiye ve diğer komşu ülkelerle olan tüm sınır kapılarını açma kararı aldı.

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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, normalleşme adımları kapsamında Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea (Makaz), Kastanies (Pazarkule) ve Kipi (İpsala) sınır kapılarının 1 Temmuz’dan itibaren giriş ve çıkışlara açılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Peças, yine 1 Temmuz'dan itibaren ülkedeki tüm hava alanlarının yolcu taşıma amaçlı yurt dışı uçuşlara açılacağını ve yurt dışından gelen tüm yolcu gemilerinin de Yunan limanlarına yanaşmalarına izin verileceğini belirtti.

28 Şubat’ta kapatmıştı
Yunanistan, Kastanies hudut kapısını Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemek için 28 Şubat’ta kapatmıştı. Kipi hudut kapısı ise martta koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurmuştu.

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