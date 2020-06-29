Yeni Malatyaspor Bifouma transferini açıkladı

Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma için Schenzhen FC takımı ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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TFF Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kongo Cumhuriyetili futbolcu Thievy Bifouma'nın Çin Ligi takımlarından Schenzhen FC takımına transfer olduğunu duyurdu.

Resmi açıklama geldi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

6 gol 2 asist

Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu; 6 gol ve 2 asist kaydetti.