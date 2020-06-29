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Adıyaman'da ikiz kardeşlerin sağlığı olacakları ameliyata bağlı aile yardım istiyor

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN'da henüz 1.5 yaşındaki ikiz kardeşler 7 ay önce kromozom bozukluğuna yakalandı. Evlatlarını durumları olmadığı için ameliyat ettiremeyen aile, yardım bekliyor.

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Kahta ilçesinde Menderes Mahallesinde ikamet eden Aytaç ve Sunay Mamiraş çifti, 7 ay önce kromozom bozukluğu hastalığına yakalanan çocuklarını ameliyat etmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

"50 bin TL'ye ihtiyaç var"

Çocuklarının 10 aylıkken bu ameliyatının olması gerektiğini belirten Sunay Mamiraş “ Çocuklarımın sağlıklı bir şekilde büyümeleri bu ameliyata bağlı. İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin gerçekleştireceği ameliyat için 50 bin TL ye ihtiyacımız var. Ben çalışmıyorum. Eşim tekstil işçisi ve ameliyata gücümüz yetmiyor. Sizin aracılığınızla devlet büyüklerimize ve hayırseverlere seslenmek istiyorum. Lütfen sesimizi duyun. Bize yardım edin. Çocuklarım yaşasın istiyorum. Ameliyat için bize destek verin” diye konuştu.

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