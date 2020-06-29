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Muş'ta meme kanseriyle savaşan anne felçli kızı için oyuncak örüp satıyor

Anadolu Ajansı

MUŞ'ta 3 yıl önce yakalandığı meme kanseri nedeniyle kemoterapi gören Bahar Taşkıner, ördüğü oyuncakları satarak kendisi ile birlikte, epilepsi hastası eşi ve beyin felci hastası kızının tedavi masraflarını karşılıyor.

Hasta eşinin çalışamaması nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ve tek başına ailesinin yaşadığı zorlukları göğüslemeye çalışan 2 kız çocuk annesi Bahar Taşkıner, tedavi giderlerini karşılayabilmek için 5 ay önce internetten izlediği videolarla amigurumi sanatını öğrendi. 

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Bu sayede ördüğü oyuncakların fotoğraflarını sosyal medyadan yayımlayarak satmaya başlayan Taşkıner, elde ettiği gelirle kendisinin yanı sıra epilepsi hastası eşi Niyazi Taşkıner ve serebral palsi hastası kızı Elif Amara Taşkıner'in tedavi giderlerini karşılamaya başladı.

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Devletin verdiği yardımların yanı sıra oyuncaklardan da para kazanan Taşkıner, beyin felci geçiren kızını bir an bile yanından ayırmadan aldığı siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. 

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Kızı doğum sırasında beyin felci geçirdi

Taşkıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının doğum sırasında oksijensiz kalarak beyin felci geçirdiğini ve ömür boyu tedavi gerektiren hastalığının olduğunu söyledi. 

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