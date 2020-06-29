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İlber Ortaylı ile olan fotoğrafı tartışıldı İsmail Küçükkaya'dan içki kadehi açıklaması

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'nın İlber Ortaylı ile fotoğrafı sosyal medya olay oldu. Küçükkaya, içki kadehini sakladığı iddialarıyla ilgili yorumlara tepki gösterdi.

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Tarihçi Prof. İlber Ortaylı ile fotoğraf paylaşan gazeteci Küçükkaya’nın içki kadehini sakladığı iddia edildi.

Küçükkaya’nın “İlber hocamızla hoş bir yaz akşamı sohbeti. Pandemi sonrası ilk buluşma” diyerek paylaştığı fotoğrafta; sağ elinde şarap kadehini gizlediği iddia edilirken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Küçükkaya'dan açıklama

Küçükkaya daha sonra Prof. Ortaylı ile bir fotoğraf daha paylaşarak, “Hoca hastaneden geldi. Doktoru da masadaydı. Hoca çok hafif yemek zorundaydı. İçki yasaktı. Ben de hocayı evine bırakacaktım. Kendi kullandığım arabayla. Her zaman olduğu gibi. Masamızdaki diğer iki dostumuz şarap içti. Ben su. Sohbet şahaneydi. Oldu mu arkadaşlar” tepkisini gösterdi.

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