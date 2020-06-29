Kabine topladı! 1 Temmuz sonrası sokağa çıkma ve seyahat yasağı var mı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Koronavirüsle mücadele sürecini ve 1 Temmuz’da atılacak yeni adımları belirleyecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.15'te başladı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

1 Haziran'dan sonra yaşananlar masada

Kabinede, koronavirüsle mücadele süreci değerlendirilecek. 1 Haziran’daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

1 Temmuz itibariyle yeni önlemler...

1 Temmuz’da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.