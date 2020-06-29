Galaxy Fold Lite fiyatı ve işlemcisi sızdırıldı! Rekabet kızışmaya başladı

Katlanabilir telefonlarla ilgili fiyatları nedeniyle bir türlü ısınmadığımız cihazlar hakkında sevindirici bir haber analistlerden geldi.

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Galaxy Fold çıktığında yeni bir akıma öncülük eden modellerden olmuş olsa da fiyatı nedeniyle pek tercih edilmedi. Lite olarak adlandırılmasını beklediğimiz yeni model ile bu durum değişebilir.

Temmuz ayında Lite veya Special Edition isimlerinden birini taşıması beklenen telefon hakkında iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Samsung cephesinden bu yıl iki farklı katlanabilir telefon göreceğiz.Bunlardan biri uygun fiyatlı Fold, diğeri ise Galaxy Z Flip‘in 5G modeli olacak. Galaxy Fold 2’nin bu yıl gelmeme olasılığı konuşuluyor, ertelenme gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz.

Samsung hakkında büyük sızıntılara sahiplik eden SamMobile’a göre Galaxy Fold Lite fiyatı 900 dolar civarında olacak. İki yıl önce piyasaya sürülen ana modele göre yaklaşık 1000 dolar fark olması bazı şeylerden feragat edecek olmamız anlamına geliyor. Geçen yıl karşımıza çıkan Galaxy Z Flip’in başlangıç fiyatı 1380 dolar idi.

Telefonda yüksek ihtimalle Snapdragon 865 işlemcisini göreceğiz, bu işlemci 5G desteklemesine rağmen telefonda 5G desteklenmeyebilir. Galaxy Z Flip’te gördüğümüz ultra ince ekran tasarımını Galaxy Fold Lite’da da göreceğiz gibi görünüyor.

Uygun fiyatlı katlanabilir telefon üzerinde çalışan tek firma Samsung değil, Huawei de birkaç ay içinde kendi telefonunu duyurabilir. Bakalım bu rekabet telefon fiyatlarına nasıl yansıyacak.