Antalya'da açık pencere hırsızı yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir eve açık pencereden girip bin 510 TL para, 1 adet cep telefonu ve cüzdanı çalan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Olay, 26 Haziran Cuma günü Yayla Mahallesi'nde bulunan bir evde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, eve açık pencereden giren şüpheli bin 510 TL, 1 adet cep telefonu ve cüzdanı alarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, cüzdan ise olay yerine yakın bir yerde bulunarak, sahibine geri verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ise Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.