BIST 115.451
DOLAR 6,85
EURO 7,73
ALTIN 390,84
HABER /  YEREL

Kayseri'de babasını koronavirüsten kaybetti oğlu böyle konuştu

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de beraber korona virüs tedavisi gördüğü babası İbrahim Göl'ü kaybeden Hacı Göl, "Kimse bana bulaşmaz demesin, sosyal mesafeyi koruyalım. Benim canım yandı başkasının yanmasın" uyarısında bulundu.

Abone ol

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde normalleşme süreci sonrasında Yukarı Borandere köyünde 14 Haziran tarihinde düzenlenen nişan töreni sonrasında birçok kişiye korona virüs bulaştığı tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında 44 haneli köy karantina altına alındı.

Köyde yaşayanlardan Hacı Göl, 17 Haziran tarihinde babası İbrahim Göl'ün 40 derece ateşinin olduğunu ve sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu.

Ambulanstan canlı yayın yapmıştı

Hacı Göl, yine sosyal medya hesabından 20 Haziran tarihinde yapılan Covid-19 testinde kendisinin de korona virüse yakalandığını duyurarak ambulanstan canlı yayın yapmıştı.

Hacı Göl, 12 gün sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde birlikte tedavi gördüğü babası İbrahim Göl'ün korona virüsle mücadelesini kaybettiğini duyurarak, "Babam Covid 19 korona dan dolayı 12 gündür mücadele ettiği yaşamına an itibari ile yenik düşmüştür. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Lütfen bu konuyu dikkate alalım, kimse bana bulaşmaz demesin. Sosyal mesafeyi koruyalım, benim canım yandı başkasının yanmasın. Allah devletimize milletimize zeval ermesin. Elinden geleni yaptı ama olmadı" uyarısını yaptı.

İlgili Haberler
Korkutan açıklama! Koronavirüs salgınında ikinci dalgaya girdik Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (28 Haziran Pazar)
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Esrarengiz istilacı tür olarak biliniyor Ağrı dağı eteklerinde görüldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
BM'den İsrail'in ilhak planına tepki: Yasa dışı
Fenerbahçe'de Kaan Ayhan bombası! Bu iş 2.5 milyon Euro’ya biter
Nedim Şener'den Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu'na salvolar! Bu çürüme ceza ile...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı? Bomba iddia
Bakan Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışı değerlendirdi
İlk yerli ve milli tren raylara indi Bakan Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Inter 21 yaşındaki Achraf Hakimi'yi kadroya katmaya hazırlanıyor
Rusya'nın Taliban'a ABD askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği iddiaları
Fatih'te hırsızlıkla suçlanınca kurşun yağdırdı! Ölü ve yaralılar var
4 yıllık üniversite taban puanları 2020 ATLAS tercih robotu
Fenerbahçe Beko Maurizio Gherardini ile 2 sezon daha anlaşma sağladı
Gülçin Karakaya kimdir yaşı kaç instagram hesabını kapattı!
Yorumlar