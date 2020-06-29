Inter 21 yaşındaki Achraf Hakimi'yi kadroya katmaya hazırlanıyor

Inter, Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Achraf Hakimi'yi kadrosuna katmak üzere. İnter CEO'su Giuseppe Marotta, transferde ilerleme kazandıklarını doğrulayarak 29 Haziran'ın önemli gün olduğunu vurguladı.

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Bonservisi Real Madrid'de bulanan Achraf Hakimi, İtalya yolunda. Inter CEO'su Giuseppe Marotta transferle ilgili konuştu.

"İlerleme katettiğimizi doğrulayabilirim"

Sky Sports'a konuşan Marotta, "Zhang ailesi bu kulübe önemli isimleri getirmeye devam ediyor. Hakimi için yaptığımız transfer görüşmelerinde ilerleme katettiğimizi doğrulayabilirim. 29 Haziran önemli bir gün, görüşmeleri neticelendireceğiz. Ben oldukça iyimserim. Bu transfer gelecek için çok çok önemli bir hamle." ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonundan beri Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki sağ bek, bu sezon tüm kulvarlarda 45 maç oynadı ve 9 gol, 10 asist üretti. Dortmund geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'nden Thomas Meunier'yi kadrosun katmıştı.