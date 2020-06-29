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Fenerbahçe'de Kaan Ayhan bombası! Bu iş 2.5 milyon Euro’ya biter

Fenerbahçe'de Bundesliga'ya veda eden Fortuna Düsseldorf'un Türk savunmacısı Kaan Ayhan'ı transfer etmek için harekete geçti. Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde bulunan ‘2.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi dikkat çekiyor.

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Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak adına yerli oyunculara yönelen Fenerbahçe’de transfer operasyonu erken başladı.

Kaan Ayhan hamlesi
Mert Hakan Yandaş’ın işini bitiren, Caner Erkin’e imza attırma konusunda büyük yol kat eden Sarı-Lacivertliler, gözünü Almanya’ya çevirdi. Fenerbahçe'nin bu doğrultuda bir numaralı hedefinin Fortuna Düsseldorf'ta oynayan Kaan Ayhan olduğu belirtildi.

Bundesliga’ya veda etti
Milli savunmacının formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga’ya veda etti. 24 yaşındaki futbolcu bu gelişme sonrasında takımından ayrılma kararı aldı.

2.5 milyon Euro’ya serbest kalır
Kaan Ayhan’ın tek talibi Fenerbahçe değil. Başarılı oyuncu, sözleşmesinde bulunan ‘2.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi nedeniyle birçok Bundesliga ekibinin radarında.

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