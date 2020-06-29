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Fenerbahçe'den Kaan Ayhan ve Kenan Karaman hamlesi

Fenerbahçe, sezon sonu 2 milyon Euro'ya serbest kalacak olan Kenan Karaman için harekete geçti. Öte yandan aynı takımdaki Kaan Ayhan'ın da sarı-lacivertli ekibin gündeminde olduğu paylaşıldı.

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Milli yıldızımız Kenan Karaman'ın takımı Düsseldorf, Bundesliga'da küme düştü.

Sözleşmedeki o madde Kenan'ı serbest bırakıyor

Karaman'ın sözleşmesinde yer alan "Takım küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Sarı-Lacivertliler'i harekete geçirdi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe kısa süre içinde Kenan için teklif yapacak. Sevilla ile de adı anılan 26 yaşındaki forvet için Fenerbahçe elini çabuk tutmayı planlıyor. Kenan transferinin 2 milyon Euro'luk çıkış bedelinin yatırılarak bitirilmesi hedefleniyor.

Kaan Ayhan için nabız yoklanacak

Kenan'ın kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemediği ve Düsseldorf'dan ayrılmak istediği biliniyor. Milli futbolcu bu yüzden kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor. Düsseldorf'tan Karaman'ı isteyen Fenerbahçe, aynı takımdan Kaan Ayhan için de nabız yoklayacak.

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