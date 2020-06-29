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Bakan Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışı değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişi değerlendirerek, 2020 yılını bu performansla sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacaklarını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerindeki artışı değerlendirdi. 

Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51,3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61,7'ye, haziranda ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

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