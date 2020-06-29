Adana'da 3 yaşındaki torununun gözü önünde kendini öldürmeye kalktı

Arkadaşı ikna etmeye çalıştı

Arkadaşı A.B. onu ikna etmeye çalıştı ancak o 3 yaşındaki torununun gözü önünde kendini öldürmek istedi. Bu arada çevrede balık tutan vatandaşlar da polisi ve sağlık ekiplerini arayarak olayı haber verdi.