Yıldız Asyalı kiminle evleniyor Yıldız Asyalı ilk eşi kimdir?

Eyvah Kızım Büyüdü dizisi ile yıldızı paryalan oyuncu Yıldız Asyalı ikinci kez nikah masasına oturacak. Arka Sokaklar'ın ikinci yönetmeni Kerem Saka ile 2 yıldır tanışan ve 4 aydır birlikte olan Yıldız Asyalı özle hayatı ile merak edildi. 2015 yılında işadamı Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı'nın bir Ayşe Mira adında bir kızı var.

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Yıldız Asyalı ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayıyor. 40 yaşındaki Yıldız Asyalı Arka Sokaklar dizisinin ikinci yönetmeni Kerem Saka ile evleniyor. 2 yıldır tanıian 4 aydır birlikte olan çifti düğün için gün sayıyor. Yıldız Asyalı 2015 yılında iş adamı Emre Vatansever ile ilk evliliğini yapmıştı bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı oldu. Peki Eyvah Kızım Büyüdü dizisi ile yıldızı paryalan oyuncu Yıldız Asyalı kimdir, nereli?

Bir dönemin sevilen dizisi Eyvah Kızım Büyüdü'de yıldızı parlayan Yıldız Asyalı, ikinci kez nikah masasına oturuyor.

Asyalı, sanatçı bir ailenin çocuğu olan Yıldız Asyalı, 17 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'le İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini besteledi ve yorumladı.

TELEVİZYON KARİYERİ

Yıldız Asyalı Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak başladığı televizyon kariyerine, Haluk Bilginer'le birlikte yaptığı dönemin sevilen dizilerinden Eyvah Babam'la kariyerine devam etti. İlk oyunculuk yeteneğini bu dizide gösteren Asyalı, dizide anne ve babası boşanmış bir genç kızın otoriter babasıyla yaşadığı bir takım olayları konu almıştır. Sevilen bu dizinin ardından bir süre televizyona ara veren Asyalı, dizinin devamı niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile yeniden ekrana döndü.

Bir sezon süren bu dizinin ardından Kanal D'de başlayıp uzun bir süre Show TV'de yayına devam eden Hayat Bilgisi adlı dizide üç sezon boyunca yer aldı. Dizide idealist bir öğretmenin komşusunun kızı ve aynı zamanda kardeşinin sevgilisi olan Rüya rolündeki performansıyla dikkat çekti. Ayrıca Adab-ı Muaşeret adlı sinema filminde Tarık Ündüz ile başrolde oynadı. 2010 yılında Evcilik Oyunu adlı televizyon programında yarışmacı olarak yer aldı.

2015 yılında işadamı Emre Vatansever’le nikah masasına oturan Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira isminde bir kızı var. Yıldız Asyalı ve Emre Vatansever, 2018 yılında boşandı.