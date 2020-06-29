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Bursa'da çiftçi kadın boyundan büyük yılan yakaladı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da görülen yılan, büyüklüğüyle şaşırtırken bir diğer şaşkınlık yaratan da çiftçi kadının korkusuzca yılanı yakalayıp elinde tutması oldu. Esra Pirantepe isimli çiftçi kadın, yılanla böyle poz verdi.

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İznik ilçesinde bir kadın çiftçi, tarlasında gördüğü yılan karşısında büyük korku yaşadı.

İznik’e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe, kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti. Yılanla karşılaştığı sırada bir anlık korkan Pirantepe, daha sonra yılanı eliyle yakalayarak poz verdi.

kadın çiftçi, devasa yılana zarar vermeden tekrar doğaya saldı.

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