Sercan Nisa ses kaydı yayınlandı mı? Ses açık kalmış Acun söyledi

Sercan - Nisa ses kaydı : İzleyici merakla ses kaydını beklerken Acun Ilıcalı kayda ilişkin şunları söyledi:

-'Bir konu var Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikiniz de aranızdakilerle ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de bazı iddiaları oldu. İddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. O döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafın da bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu. Ben bu konuya müdahil olmadım.