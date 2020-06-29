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Kahramanmaraş'ı birbirine kattı camdan atmadığı sandalye kalmadı

Anadolu Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta sinir krizi geçirdiği öne sürülen Gül Ç. (42), evinin penceresinden sandalye atmaya başladı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda kadın; hastaneye kaldırıldı.

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Merkez Onikişubat ilçesinde evinin penceresinden sandalye atan kadın, polis ekiplerince zar zor sakinleştirildi.

Polis ikna çalışması yaptı

Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yaşayan Gül Ç. (42), evde yalnız olduğu sırada bağırarak mutfaktaki sandalyeleri camdan atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerine kapıyı açmayan kadın ikna edilmeye çalışıldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bekledi.

Uzun süren çabalar sonucu sakinleşen kadın, polis ekiplerine kapıyı açtı. Gül Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gül Ç'nin yaşanan olayda sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü.

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