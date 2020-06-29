Fransa'da Komünist Parti'nin 100 yıllık saltanatını yıkan Türk: Metin Yavuz

FRANSA'daki yerel seçimlerde Türk siyasetçi Metin Yavuz, yerel seçimlerin ikinci turunda, başkent Paris'in banliyölerinden Valenton'da belediye başkanı seçildi. Yavuz bu başarı ile neredeyse 100 yıllık Komünist Parti geleneğine son verdi.

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Fransa'da 22 Mart'ta yapılması planlanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci turunda Yavuz, Valenton'da bağımsız olarak Fransa Komünist Partisinin (PCF) adayı Laurent Perichon'a karşı yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 52,37'sini alan Yavuz, seçimlerden zaferle ayrılarak neredeyse 100 yıllık Komünist Parti geleneğine de son vermiş oldu. Perichon ise yüzde 41,91 ile ikinci sırada kaldı.

Senato seçimlerini kaybetmişti

Daha önce Val-de-Marne bölgesinde İl Genel Meclis Üyeliği yapan Yavuz, 2017'deki Senato seçimlerinde yarışmıştı ancak seçilememişti. Yavuz, Cumhuriyetçiler Partisinden Val-de-Marne bölgesinden aday olmuştu.