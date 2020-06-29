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Hatay'da dehşet! 2’si çocuk 3 kişi boğularak can verdi

HATAY’da 2’si çocuk 3 kişi, serinlemek için girdikleri derede boğularak can verdi.

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Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Karapınar Çayı'na bağlı kıvrım deresine serinlemek için giren Abdullah Hammadi (9) ve Mahmut Hammadi (10) adlı kardeşler boğularak yaşamlarını yitirdi.

İki kardeşin derede çırpındığını gören ve onları kurtarmak için suya giren Ekrem Hammadi (42) de akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar 3 kişinin suda çırpındıklarını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk olarak Ekrem Hammadi‘nin ve Abdullah Hammadi’nin cesetlerine ulaşarak çıkarttı. Mahmut Hammadi’nin cansız bedeninin de su üstüne çıkması kameralara yansıdı. Boğularak yaşamlarını yitiren 3 kişinin aileleri sinir krizi geçirdi.

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