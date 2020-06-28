Başakşehir Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Önemli eksikleri bulunan Galatasaray, şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibini deplasmanda çok zorladı ama istediği alamadı. Başakşehir ikinci yarıda Aleksic ile öne geçti. Emre Akbaba skoru eşitledi. Başakşehir'de Visca kırmızı kart görürken ev sahibi takım avantajını korumayı başardı.

Abone ol

Lig lideri Başakşehir ile kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray'ı karşı karşıya getiren maçtan beraberlik çıktı.

Başakşehir, Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray'a puanı getiren isim Emre Akbaba oldu. Başakşehir'de Visca kırmızı kart görürken; ev sahibi takım avantajını korumayı başardı.

Başakşehir bu sonuçla puanını 60 yaptı ve en yakın rakibi Trabzonspor'un iki puan önünde haftayı lider kapattı. Galatasaray ise son beş haftada galip gelemedi ve 52 puanla 4. sırada kaldı. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda şansı azalsa da zirve takibi devam ediyor.

Maçtan önemli dakikalar

Medipol Başakşehir maça baskılı başladı. Sağlı sollu ataklarla etkili olmaya çalışan turuncu-lacivertliler, 12. dakikada kaleci Okan Koçuk'un hatasında gole yaklaştı. Genç file bekçisi, topu ayağından kaçırırken, üs üste iki kritik müdahaleyle kendini affettirdi.

Bu pozisyonun ardından Galatasaray özellikle Belhanda ve Ömer Bayram'ın etkili oyunuyla rakip kaleye yavaş yavaş gitmeye başladı. Özellikle Michael Seri'nin attığı paslarla sarı-kırmızılılar rakibinin baskısını kırdı ve oyunda etkili oldu. 34. dakikada Emre Akbaba, ceza sahası içinde kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Başakşehir file bekçisi, gole izin vermedi.

45+1'de Saracchi'nin suçunu Mert Günok, üstten kornere gönderirken; devre 0-0 sona erdi.

Medipol Başakşehir, 2. yarıya Robinho-Demba Ba değişikliğiyle başladı. Senegallinin oyuna girmesiyle Başakşehir hareketlendi. Demba Ba 48 ve 51. dakikalarda gole yaklaştı. Ancak Başakşehir'i öne geçiren Aleksic oldu. 51. dakikada İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasına Aleksic, düzgün vurdu ve topu Galatasaray ağlarıyla buluşturdu.

Emre Akbaba eşitliği getirdi

67. dakikada oyuna eşitlik geldi. Ani gelişen Galatasaray atağında Saracchi soldan ceza sahasına girdi. Ortaya bıraktığı topu Emre Akbaba ağlarla buluşturdu ve maç 1-1'e geldi.

Galatasaray, 1-1'i yakaladıktan sonra daha etkili olurken; ev sahibi Başakşehir kontra ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Sakatlıklardan canı yanan ve bu maça da eksik isimlerle başlayan Galatasaray'da Lemina ve Linnes sakatlanarak yerlerini Emin Bayram ile Şener Özbayraklı'ya bıraktı.

Başakşehir'de 3 cezalı

84. dakikada Onyekuru, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip file bekçisine takılırken; 1 dakika sonra Edin Visca 2. sarı karttan oyun dışı kaldı. Başakşehir'de sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Aleksic ve Mahmut Tekdemir'in ardından Visca da Antalyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Son dakikaları Galatasaray'ın baskısıyla geçen maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 60'a, Galatasaray ise 52'ye çıkardı. Başakşehir, zirvede tek başına kalma şansını yitirirken; Galatasaray da lider ile arasındaki puan farkını kapatma fırsatını kullanamadı.

Başakşehir: 1 - 1 :Galatasaray

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Gökhan İnler), Aleksic (Dk. 83 Berkay Özcan), Visca, Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli (Dk. 89 Guldbrandsen)

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes (Dk. 79 Şener Özbayraklı), Donk, Lemina (Dk. 53 Emin Bayram), Saracchi, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Onyekuru, Emre Akbaba

Goller: Dk. 51 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 67 Emre Akbaba (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 85 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 8 Saracchi (Galatasaray), Dk. 15 Aleksic, Dk. 41 Mahmut Tekdemir, Dk. 70 İrfan Can Kahveci, Dk. 88 Crivelli, Dk. 90 Guldbrandsen (Medipol Başakşehir)