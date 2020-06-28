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Çaykur Rizespor Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan ve Denizlispor'un 2-0'ı bulduğu karşılaşma 2-2 sona erdi. Konuk ekibin gollerini 20'de Oscar Estupinan ve 30'da Ivanildo Fernandes (kendi kalesine) attı. Çaykur Rizespor'un gollerini 40'ta Milan Skoda ve 71'de Fernando Boldrin kaydetti. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor, puanını 29 yaptı. Bülent Uygun'un çalıştırdığı Denizlispor'un puanı ise 32 oldu.

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19. dakikada sol çaprazdan kazanılan faul atışında, Aissati'nin vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

20. dakikada sağ taraftan Özgür Çek'in ortasında, Morizuk'un kafa ile sektirdiği topa arka direkte Estupinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

28. dakikada Samudio ile paslaşan Tunay Torun'un ceza yayı üzerinden vuruşunda üsten auta çıktı.

30. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine yapılan sert ortada, Çaykur Rizespor defansında Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi filelerine gönderdi: 0-2

41. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Skoda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Samudio'nun pasında, bekletmeden Boldrin'in vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

49. dakikada Boldrin'in ceza sahası içerisine aşırtma pasında Tunay Torun'un kafa ile kontrol ettikten sonra röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

52. dakikada Vetrih'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Skoda'nın uzanarak yerden kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Boldrin, üç kişiden kurtulduktan sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda, defansta Ben Youssef'e çarpan meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ı yanıltarak filelere gitti: 2-2

Mücadele, 2-2 sona erdi.

Çaykur Rizespor: 2 - 2 :Denizlispor

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk.42 Orhan Ovacıklı), Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih (Dk.70 Garmash), Tunay Torun (Dk.70 Sasse), Boldrin, Samudio, Skoda

Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Bergdich, Mbamba (Dk.62 Sackey), Murawski, Özgür Çek (Dk.70 Sacko), Aissati, Estupinan (Dk.70 Olcay Şahan), Rodallega

Goller: Dk.41 Skoda, Dk.71 Boldrin (Çaykur Rizespor) Dk.20 Estupinan, Dk.30 Fernandes (kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk.16 Moroziuk, Dk.67 Tunay Torun (Çaykur Rizespor) Dk.4 Özgür Çek (Yukatel Denizlispor)

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