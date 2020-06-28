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Varank'tan CHP'li İnce'ye olay gönderme!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, twitter hesabından CHP'li Muharrem İnce'nin başörtüsüyle ilgili sözlerinden derlenmiş bir video paylaştı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kadın haklarıyla ilgili sözleriyle ilgili CHP'li Muharrem İnce'ye twitter adresinden gönderme yaptı.

Bakan Varank, twitter hesabından İnce'nin "Ak Parti’den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu." sözlerini alıntılayarak bir video paylaştı.

İnce'nin milletvekiliyle Meclis kürsüsü dahil başörtüsüyle yaptığı konuşmaların yer aldığı bir video paylaşan Varank, İnce için de "AK Parti’den önce “bu” Muharrem İnce de yoktu galiba..." sözlerini paylaştı.

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