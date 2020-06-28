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Pençe-Kaplan operasyonunda şehit düşen Recep Yüksel'in cenazesi memleketine uğurlandı

Anadolu Ajansı

ŞIRNAK'ta, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'ya uğurlandı.

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Şehit Yüksel'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Manisa'ya gönderildi
Şehit Yüksel'in naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehidin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na, buradan da Manisa'ya gönderildi.

Komutanlar ve silah arkadaşları katıldı
Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Hayata tutunamadı şehit düştü
Pençe-Kaplan Operasyonu harekat bölgesinde, bugün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Yüksel, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

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