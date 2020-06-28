Almanya Türkiye'ye turist gelmesini istemiyor 'Türkiye güvensiz' demişler

ALMANYA gibi Avrupa ülkelerinin, Türkiye'yi korovirüs konusunda güvensiz göstermeye çalıştığı aktarıldı. Bodrum'a Almanya'dan tatile gelen Gürkan Kamacı, 'Türkiye'yi kötüleyip paranın Avrupa'da kalmasını istiyorlar' dedi. Öte yandan Marina Gruzova 'Türkiye çok sıkıntılı dediler hiçbir sıkıntı göremiyoruz' diye konuştu.

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Tüm dünyanın mücadele ettiği Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile en iyi savaşan ülkeler arasında yer alan Türkiye’yi, Almanya’nın güvensiz göstererek vatandaşlarının Türkiye’ye gelmesini engellediği ortaya çıktı.

Bodrum’a ilk yabancı turist olarak Almanya’dan gelenler, Avrupa ülkelerinin, tatile gidecekleri Türkiye’de salgına karşı alınan önlemlerin az olduğunu ve güvenilir olamadığını söyleyerek, Korona virüs salgının daha da yüksek oranda görüldüğü ülkelere yönlendirdiğini anlattı.

Türkiye'ye bir kez daha hayran kaldılar

En iyi şekilde Koronavirüsle savaşan ülkelerin başında gelen Türkiye’yi güvensiz bölge olarak gösteren Almanya’nın yaptığı tüm propagandalara rağmen Bardakçı koyundaki Azka Otele gelen gurbetçiler ve Almanlar, ülkedeki önlemler karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Almanya'da doğup büyüyen Gürkan Kamacı şöyle dedi:

“Uçakla geldik yolculuk çok güzel geçti. Buradan gitmeden önce bir rapor alacağız. 48 saat öncesinden rapor almamız gerekiyor. Ondan sonra da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Almanya’da her yer açıldı. Mesafe koruma uygulaması devam ediyor. Aldığımız haberlere göre Almanya’da da bir yükseliş var. Almanya’da herkes tedirgin görülüyor.

"Herkes Türkiye'ye gelmek istiyor"

Tatile gidip gitmeme konusunda tedirgin herkes. 2’inci bir dalga olur mu, olmaz mı gibisinden endişeler söz konusu. Herkes Türkiye’ye gelmek istiyor. Almanya Türkiye’yi tehlikeli bölge olarak ilan ettiği için biraz daha sıkıntılı buraya gelmek. Türkiye’yi böyle göstermemiş olsalardı, çok büyük bir talep patlaması olurdu. En az vaka Türkiye’de var.

İspanya’da, İtalya’da daha büyük sıkıntı vardı. Paranın Avrupa’da kalmasını istiyorlar diye düşünüyorum”

"Türkiye çok sıkıntılı' dediler hiçbir sıkıntı göremiyoruz"

Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel'de tatil yapan Marina Gruzova ise “Biletimizi aldık geldik hiçbir sıkıntı çekmedik. Türkiye çok sıkıntılı dediler hiçbir sıkıntı göremiyoruz. Avrupa ülkelerinden daha da fazla önlem ve daha fazla temizlik var burada. Korona virüs tedbirleri çok çok daha iyi Türkiye’de” ifadelerini kullandı.