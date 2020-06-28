İstanbul'da 15 yaşındaki çocuk uyuşturucudan öldü! Babasından şok iddialar

Ayılması için eve götürüp banyo yaptırmışlar olmayınca da..

Şüphelilerden Tugay A.'nın Şafak G.'nin fenalaşması üzerine, kendisine gelmesi için kendi evine götürerek banyo yaptırdığı, ayıltamayınca diğer arkadaşı U.D. ile metruk bina önüne getirdiği tespit edildi. İkili sağlık ekiplerine haber verse de ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak G.'nin kurtarılamadığı belirlendi.