Kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı

ERZURUM’un Tekman ilçesinde 17 kişiyi taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 17 kişi yaralandı.Abone ol
Kaza bugün öğle saatlerinde Karlıca Yaylası karayolunda meydana geldi. Tekman ilçesinden Karlıca Yaylası'na seyir halinde olan kamyonetin sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.
17 kişi hastaneye kaldırıldı
Şarampole yuvarlanan araçta şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazada yaralanan 17 kişi ambulanslarla Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dikkat çeken detay
Kazada küçük kamyonete 17 kişinin bindirilmesi ise dikkat çekti.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.