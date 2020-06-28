Bakan Dönmez'den flaş açıklama: Temmuz'un ilk yarısında operasyona başlamış olacağız

"Fatih'in şu anda Trabzon Limanı'nda kule dikim işlemleri tamamlandı, limandan ayrıldı." açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Temmuz ayının ilk yarısında operasyona başlanacağını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kanal 7'de katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

5-6 yıl önce 'Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi' ile başladık. Daha sonra filomuza MTA'nın 'Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi' katıldı. 'Fatih', 'Yavuz' ve bu yıl da 'Kanuni' ismini verdiğimiz üçüncü derin deniz sondaj gemimizle filomuzu genişlettik. 2 sismik araştırma gemimiz, 3 de derin sondaj gemimizle teknik kapasitemizi artırdık. Bugüne kadar hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bize vermiş olduğu alanlarda hem de kendi alanlarımızda keşif amaçlı 6 sondaj yaptık. 7.'si de şu anda adanın batısında devam ediyor.

Keşif amaçlı sondaj süreci

Sismik araştırma dönemi bitti. Keşif amaçlı sondaj sürecindeyiz. Ekonomik bir keşif yakaladığımızda o sahada üretim amaçlı başka kuyular da açacağız. Sonrasında platformun yapılması ve boru hattıyla en yakın karaya nakli gerekiyor. Bunlar uzun zaman gerektiren işler. Biraz sabırlı olmayı gerektiriyor. Bizim öteden beri söylediğimiz şey 'Varsa, mutlaka bulacağız.'

Türkiye Petrolleri'nin kendi sondajıyla Akçakoca'da bir doğal gaz keşfi oldu. Rezerv yakaladılar. Üretim de yapılıyor.

"İlk defa kendi milli sondaj gemimizle bu operasyonu yapacağız"

Batı Karadeniz tarafında böyle bir keşfimiz ve üretimimiz var. Karadeniz'den o açıdan biraz daha ümitliyiz. Karadeniz'e ilk defa kendi milli sondaj gemimizle bu operasyonu yapacağız. Zonguldak açıklarında planlıyoruz. 'Tuna-1' adını verdiğimiz lokasyonda. 'Fatih'in şu anda Trabzon Limanı'nda kule dikim işlemleri tamamlandı. Temmuz ayının ilk yarısında oradaki ilk operasyona başlamış olacağız. Türkiye Petrolleri'ndeki uzmanlar sahadan elde edilen sismik verilerin umut var olduğunu söylüyorlar. Karadeniz'de Romanya'da mesela bazı keşifler oldu bize yakın sahalarda. Bulgaristan'da bu tip sismik araştırmalar devam ediyor. Ukrayna tarafında bazı çalışmalar var.

Yeni keşifler

Yeni keşiflerimiz de oluyor. Bu sene Türkiye Petrolleri günlük yurt içi üretimde 53 bin varil seviyesine ulaştı. Yurt dışındaki ortaklıklarla birlikte Türkiye Petrolleri'nin günlük üretimi 150 bin varile ulaşmış oldu. Özel sektörün 10-12 bin varillik üretimiyle birlikte toplam 65 bin varillik yurt içi üretim ortalamamız mevcut. Türkiye ihtiyacının yüzde 5-6'sına denk geliyor.

Son yıllarda 'Kayaçların içerisine sıkışmış gaz veya petrolü nasıl çıkartırız?'ın teknolojik araştırmaları içindeyiz. Güneydoğu'da petrol var ama ağır ve sıkışmış bir petrolden bahsediyoruz. Diyarbakır, Adıyaman, Batman. Buralar yıllardır keşif yaptığımız, üretim yaptığımız sahalar. Körfez ülkeleriyle karşılaştırıldığında, sahalarımızda görece maliyeti daha yüksek operasyonlardan bahsediyoruz.

Çatlatma yöntemi

Petrol üretiminde yeni teknolojileri kullanıyoruz. Yeni teknolojilerden birisi de çatlatma yöntemi. Konvansiyonel yöntemden farkı düşey sondaj yaptıktan sonra ayrıca yatay sondaj yapıyorsunuz yerin binlerce metre altında. Yüksek basınçlı suyla yerin altında sıkışmış petrol ya da gazı çatlatmak suretiyle gevşetiyorsunuz ve daha rahat üretimini sağlıyorsunuz. Oradan elde edilen üretimi böylece artırmış oluyorsunuz. En son Diyarbakır'da bu yöntemi denedik ve başarı elde ettik. Bu yöntemle üretim de başladı. Diğer klasik kuyulara göre burada üretim 5-10 kat daha fazla olabiliyor. Trakya'da da deniyoruz. Oradaki gaz sahalarında da bunu deneyeceğiz. Böylece üretim artışını artırmayı amaçlıyoruz.

"Libya'da sahalarda ortaklık yapmayı planlıyoruz"

Libya'daki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz. Geçmişte de bu şekilde ilerlemiş. Bu arada birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir. Onu zaman gösterecek. Oradaki petrol, doğal kaynaklar Libya halkının refahı ve kalkınması için. Orada kazan-kazan formülüne dayalı daha önce de olduğu gibi sahalarda ortaklık yapmayı planlıyoruz. Onlardan da sıcak bir yaklaşım söz konusu. 2001, 2002'den itibaren, yıllar içinde 33 ton altın ürettik. 2019'da 38 ton üretim gerçekleştirdik. 2020 hedefimiz 45 ton altın üretimi.