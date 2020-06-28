H&M Türkiye Müdürü'nden 'Türkiye pazarı' açıklaması

H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, " Türkiye pazarındaki konumumuzdan memnunuz" açıklaması yaptı.Abone ol
İsveçli perakende giyim şirketi H&M yılın tamamında mağaza sayısında 40 civarında net azalma bekliyor olduklarını açıkladı.
"Güçlü lokasyonlar kattık"
H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, " Türkiye pazarındaki konumumuzdan memnunuz" açıklamasında bulundu. Arpacıoğlu ayrıca, karlı hissetmediğimiz mağazaları kapatıp yerine güçlü lokasyonlar kattıklarını söyledi.
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