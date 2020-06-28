YKS 2020'nin soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte o tarihler...

Milyonlarca öğrenci iki gündür Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter döküyor. YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

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YKS sınavının ikinci etabı bugün yapılıyor. YKS 200'nin soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? TYT-AYT-YDT sınavlarına giren ve sınav sonrası netlerini hesaplamak isteyen adaylar, YKS soruları ve cevap anahtarını araştırıyorlar. AYT oturumunun ardından, 17.45'te tamamlanması beklenen YDT oturumu ile birlikte YKS 2020 soruları ve cevap anahtarı yayımlanma sürecinin önünde bir engel bulunmayacak. ÖSYM tarafından soruların ve cevapların açıklanacağı tarih ile ilgili bilgi verildi.

YKS soruları ve cevapları, üniversite sınavının düzenlenmesinin ardından her yıl ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Üç oturum şeklinde düzenlenen sınavın ilk oturumu olan TYT 27 Haziran'da 188 sınav merkezinde yapıldı. Sınavın ikinci oturumu olan AYT bugün saat 10:15'te başladı. Son oturum olan YDT ise 15:45'te başlayacak. Peki YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS sorularının ne zaman yayımlanacağı duyuruldu. İşte detaylar..

YKS Soruları ve cevap anahtarı saat kaçta yayınlanacak?

YKS soruları ve cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS (TYT, AYT) soruları ve cevap anahtarı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması heyecanla bekleniliyor. .YKS soruları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. ÖSYM tarafından 27 Haziran’da yapılan açıklamada, ‘Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.’ denildi.

YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

YKS sonuçları için tarih belli oldu mu?

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS baraj puanı kaç olacak?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.