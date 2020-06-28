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MSB açıkladı! Pençe-Kaplan operasyonunda bir asker şehit oldu

Komandolar Pençe-Kaplan Operasyonuyla Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir ederken, bugünkü çatışmada bir askerin şehit olduğu haberi geldi...

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Millî Savunma Bakanlığı, son dakika açıklamasında Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit olan askerin, Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel olduğu duyuruldu...§

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi. 

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) şehadet haberi Manisa'daki ailesine verildi. Yüksel'in şehadet haberini, Gökkaya Mahallesi'nde yaşayan baba Atalay ve anne Fatma Yüksel'e, Ahmetli Kaymakam Vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Uçal Karataş, Ahmetli İlçe Emniyet Amiri Halil Beyhan verdi.

Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in naaşının bugün ikindi namazı sonrasında düzenlenecek törenin ardından Gökkaya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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