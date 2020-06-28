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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza korona oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza'nın corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

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Suudi Arabistan'ın A-Ahli takımında forma giyen eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

2 hafta boyunca karantinada kalacak
Yaklaşık 1.3 milyon kişininin corona virüse yakalandığı Brezilya'da bulunan Josef de Souza, 2 hafta boyunca karantinada kalıp tedavi olacak ve bu sürede ailesiyle de görüşmeyecek.

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