BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  SPOR

Eskişehirspor küme düştü! Altay teknik direktörünün o sözleri kavga çıkarttı

Eskişehirspor ile Altay mücadelesinde Eskişehir takımı küme düşerken çıkan tartışma maça damga vurdu. Altay teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 'Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı' diye konuşunca iki takım kulübesi arasında büyük gerginlik yaşandı.

Abone ol

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Es Es ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip oldu.

'Küme düşen takım böyle oynar mı' iddiası

Maçın 86. dakikasında Altay'ın beraberlik golü öncesi iddialara göre, teknik direktör Yalçın Koşukavak, Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, "Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı?" dedi.

Çevik kuvvet ekipleri müdahale etti

Bu esnada saha kenarında bir anda ortalık karıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları adeta birbirine girerek yumruklaşmaya başladı. Olaylar büyüyünce çevik kuvvet saha girerek tarafları ayırdı. Polis, olayın daha çok büyümemesi için iki takım yedek kulübeleri arasına set çekerek, oyuncular soyunma odasına girene kadar önlem aldı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Altay’ın ikinci golünün ardından 'Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı?' dediği iddia edilen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak hakkında konuştu.

"Eskişehirspor'u hiçbir güç bu tür oyunlara çekmesin"

Özer, "Ben de duydum hatta bütün Türkiye duydu. Geçen hafta Erzurum maçında 2 futbolcu, oyuncularımızı başka şeylerle itham etti. Bu hafta da Yalçın hocanın ‘Nemalandınız mı?’ demesini herkes duydu. Yalçın hocaya şunu teklif ediyorum; ben onu çok seviyorum ama bu olay bizi hakikaten çok üzdü. Yalçın hocam bunu söylediysen, lütfen ispatla. Eğer ispatlarsan teknik direktörlük diplomamı ben yırtarım. Eğer ispatlayamazsan sen yırt. Bakın Eskişehirspor’u hiçbir güç bu tür oyunlara çekmesin. Eskişehirspor büyük bir çınardır. Biz küllerimizden doğacağız, toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rize usulü Survivor yıktı geçti sosyal medyada ilgi odağı oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı kararları! İşte iki yeni 'kesin korunacak hassas alan'
Erdoğan’ın yayınındaki 'dislike' olayı! Ahmet Hakan’dan çarpıcı yorum
Türkiye'de vakalar arttı! İşte virüsü yayan 3 temel hata
Aman dikkat! YKS'nin ikinci oturumu AYT başlıyor sokağa çıkmak yasak
Türkiye koronavirüs salgınında kaçıncı sırada? İşte ilk 15 ülke sıralaması
FETÖ'cü Zekeriya Öz'e atıldığı söylenen yumruk şehir efsanesine dönüşmüş!
ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın tatile çıktı Alaçatı'ya kaçtı
Kalem duası nasıl okunur anlamı nedir? Kalem duası Türkçe okunuşu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için "sessizlik" mesajı
Sınava girerken okunacak dua hangisi Diyanet sınav duası
AYT ve YDT ne zaman saat kaçta başlıyor YKS oturum saatleri
Yorumlar