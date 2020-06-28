Eskişehirspor küme düştü! Altay teknik direktörünün o sözleri kavga çıkarttı

Eskişehirspor ile Altay mücadelesinde Eskişehir takımı küme düşerken çıkan tartışma maça damga vurdu. Altay teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 'Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı' diye konuşunca iki takım kulübesi arasında büyük gerginlik yaşandı.

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TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Es Es ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip oldu.

'Küme düşen takım böyle oynar mı' iddiası

Maçın 86. dakikasında Altay'ın beraberlik golü öncesi iddialara göre, teknik direktör Yalçın Koşukavak, Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, "Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı?" dedi.

Çevik kuvvet ekipleri müdahale etti

Bu esnada saha kenarında bir anda ortalık karıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları adeta birbirine girerek yumruklaşmaya başladı. Olaylar büyüyünce çevik kuvvet saha girerek tarafları ayırdı. Polis, olayın daha çok büyümemesi için iki takım yedek kulübeleri arasına set çekerek, oyuncular soyunma odasına girene kadar önlem aldı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Altay’ın ikinci golünün ardından 'Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı?' dediği iddia edilen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak hakkında konuştu.

"Eskişehirspor'u hiçbir güç bu tür oyunlara çekmesin"

Özer, "Ben de duydum hatta bütün Türkiye duydu. Geçen hafta Erzurum maçında 2 futbolcu, oyuncularımızı başka şeylerle itham etti. Bu hafta da Yalçın hocanın ‘Nemalandınız mı?’ demesini herkes duydu. Yalçın hocaya şunu teklif ediyorum; ben onu çok seviyorum ama bu olay bizi hakikaten çok üzdü. Yalçın hocam bunu söylediysen, lütfen ispatla. Eğer ispatlarsan teknik direktörlük diplomamı ben yırtarım. Eğer ispatlayamazsan sen yırt. Bakın Eskişehirspor’u hiçbir güç bu tür oyunlara çekmesin. Eskişehirspor büyük bir çınardır. Biz küllerimizden doğacağız, toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz" diye konuştu.