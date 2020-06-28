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Erdoğan’ın yayınındaki 'dislike' olayı! Ahmet Hakan’dan çarpıcı yorum

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YKS öncesi Youtube’da gençlerle buluşmasında yaşanan ‘dislike’ olayına ilişkin "Şöyle bir baktım: Bir örgütlenme söz konusu..." ifadelerini kullandı.

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‘Size partizanlığın tablosunu çizdim’ başlığıyla yayımlanan yazısında Ahmet Hakan, Erdoğan’ın Youtube’da gençlerle buluştuğu yayındaki dislike olayını değerlendirdi.

"Çok dikkat etmeleri gerekiyor"

Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

Dislike olayı

Youtube’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasında “dislike”, yani “beğenmeme” kampanyası yapıldı.

Şöyle bir baktım:

Bir örgütlenme söz konusu...

Muhalif çevreler tarafından gerçekleştirilmiş bir kampanya...

Çünkü görüntülenme sayısından bile fazla “dislike” var.

Bu tür kampanyalar, muhataplarında bir moral bozukluğuna yol açabilir. Çünkü temel amaç, yapılan yayını gölgelemektir.

Ancak ortaya çıkan sonuçlara da bakmak lazım.

Bu kampanya nedeniyle...

Erdoğan’ın gençlerle buluşma videosu, YouTube trend videoları arasına girdi. Milyonlarca aktif kullanıcının önüne düştü.

Videonun izlenme sayısı 2 milyona yaklaştı.

Bu sayı, Erdoğan’ın 1 yıl önce açılan YouTube kanalı için bir rekor.

Kanalın abone sayısı da birkaç saat içinde 85 binden 125 bine çıktı.

Kıssadan hisse:

Bu tür hamleleri planlayanların çok dikkat etmeleri gerekiyor.

Çünkü hiç de amaçlamadıkları sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilirler.

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