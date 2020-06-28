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Aman dikkat! YKS'nin ikinci oturumu AYT başlıyor sokağa çıkmak yasak

Gençler üniversiteye girebilmek için ter döküyor. Dün TYT ile başlayan YKS maratonu bugün, AYT ile devam ediyor. Saat 10.15’te başlayacak sınav için, adaylar sınav merkezlerine gelmeye başladı. 13.15’te bitecek olan AYT’nin ardından ise saat 15.45’te YDT başlayacak. Sokağa çıkma yasağı saat 18:30'da bitecek...

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Üniversiteye giriş sınavının ikinci etabı saat 10:15'te başlayacak. YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 09.30'da başlayan kısıtlama 18.30'a kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı, yerli ve yabancı turistlerin sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıklamıştı.

Dün TYT ile başlayan YKS maratonu bugün, AYT ile devam ediyor. Saat 10.15’te başlayacak sınav için, adaylar sınav merkezlerine gelmeye başladı. 13.15’te bitecek olan AYT’nin ardından ise saat 15.45’te YDT başlayacak.

Düne göre daha sakin...

Sınav merkezleri dünkü ilk etaba göre daha sakin görünürken, öğrenciler sınav merkezlerine gelmeye başladı. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sınav merkezlerine gelen adaylar içeri alınmaya başlandı. Dün olduğu gibi bugün de adaylar sınav merkezlerine tek tek ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak alınıyor.

Alan Yeterlilik Sınavı'nda (AYT) neler sorulacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15’te başlayacak. Adaylar, AYT’de 180 dakikada 150 soru yanıtlayacak. AYT’de ‘Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1’ testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylara, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yöneltilecek. AYT’nin ‘sosyal bilimler-2’ testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

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