BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  YEREL

Fatih'te cezaevinden yeni çıktı acımadan en yakınını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Fatih'te kardeşi ve ablasıyla birlikte yaşayan, cezaevinden çıktığı aktarılan C.D., erkek kardeşiyle tartışma yaşaması üzerine hiç düşünmeden bıçağı konuşturdu. Cani adamın bıçak darbesiyle ağır yaralanan kardeş D.D., şimdi yaşam mücadelesi veriyor.

Abone ol

Olay, saat 04.00 sularında Fatih Yavuz Sultan Mahallesi’nde meydan geldi.

Tartışmada gözü döndü bıçakladı

İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan C.D., birlikte yaşadığı erkek kardeşi D.D., ile ablasıyla gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle C.D., kardeşi D.D’ye bıçakla saldırmaya başladı. Saldırı sonucu D.D., karın boşluğuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak, yere yığılmaya başladı. Kardeşini bıçaklayan C.D, de arbede sırasında hafif yaralandı.

Abla kanlar içindeki kardeşini hastaneye yetiştirdi

Yaşanan kavgaya engel olamayan abla ise kardeşini yerde kanlar içinde görünce çığlık atmaya başladı. Kadın kısa panikten sonra, yere yığılan kardeşini sırtına alıp, taksiyle hastaneye götürdü. Ağır yaralanan D.D, tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kardeşini yaralayan C.D’yi, gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralanan şahıs ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırıldı.

Kardeşini ağır yaraladı kendisi yaralandı

Karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan D.D’nin hayati tehlikesinin olduğu, C.D’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erzincan'da panik! Koronavirüs testi pozitif çıkan genç hastaneden kaçtı
Hamile kalamayan kadının erkek olduğu ortaya çıktı! Testis kanseri oldu
ÖSYM'den son dakika YKS-TYT-Soru kitapçığı açıklaması
Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü
Trabzonspor-Ankaragücü Süper Lig maçı özet ve golleri
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı özet ve golleri
ÖNCEKİ HABERLER
Ambulans hilesiyle milyonluk vurgun! Akıllara durgunluk veren olay
YKS kaçta başlıyor kaçta saat sürüyor? 2020 YKS bitiş saati kaç?
28 Haziran sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ne zaman bitiyor?
Silahlı çatışma! ABD'de Walmart'ın dağıtım merkezinde en az iki kişi öldü
Adana'da korkunç infaz! Polisler evde göğsünden vurulmuş hade buldu
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Yorumlar