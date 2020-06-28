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YKS kaçta başlıyor kaçta saat sürüyor? 2020 YKS bitiş saati kaç?

Bugün yani 28 Haziran pazar günü YKS'nin 2. ve oturumu olan AYT ve YDT oturumları yapılacak. 28 Haziran pazar gününün ilk oturumu AYT olacak ve 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek. YKS son oturumu YDT ise 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.

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YKS sınavında bugün 2. maraton başlıyor. YKS'nin 2. ve 3. oturumu olan AYT ve YDT bugün yapılacak. Pazar gününün ilk sınav maratonu YDT ile saat 10.15'te başlayacak ve 15.15'te sona erecek. YKS'nin 28 Haziran'da yapılacak olan son oturumu YDT ise 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. 

YKS BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı, YKS sınavı boyunca toplu taşımada ve sokaklarda yoğunluk olmaması sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde;

“27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.”

YKS barajı puanı kaç oldu: Bu yılki sınava 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığını bildiren Aygün, Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testi (TYT)  için geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldığını, ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiğini hatırlattı. 

AYT  ve YDT ne zaman sınav kaç dakika: ÖSYM Başkanı Aygün ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Abaşlayıp 180 dakika olacağını, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacağını ve adaylara 120 dakika süre verileceğini hatırlattı.

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